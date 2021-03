Le 16 regioni in zona rossa o arancione con l'ordinanza di Speranza e il decreto legge di Draghi (Di venerdì 12 marzo 2021) Sedici aree cambiano colore a partire dal 15 marzo con le nuove regole e il Report #43 dell'Iss. Di fatto un lockdown in Italia che durerà oltre Pasqua e Pasquetta e con nuove restrizioni ... Leggi su today (Di venerdì 12 marzo 2021) Sedici aree cambiano colore a partire dal 15 marzo con le nuove regole e il Report #43 dell'Iss. Di fatto un lockdown in Italia che durerà oltre Pasqua e Pasquetta e con nuove restrizioni ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - alfanosici : RT @lucatelese: La zona rossa del Lazio (e in tante altre regioni con numeri sotto controllo) che passa da giallo ad arancione: un dannoso… - wam_the : Nuovo Decreto Draghi: zona rossa automatica. Bozza Pdf -