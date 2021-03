Lazio, due nuovi assessori M5s nella giunta Zingaretti (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Nasce la nuova giunta regionale del Lazio, il governatore Nicola Zingaretti apre la maggioranza al M5s con l'ingresso in di due assessori pentastellati. Dopo il passo indietro dalla segreteria del Pd Zingaretti dunque va avanti con la linea dell'alleanza con il Movimento applicata anche sui territori. Alla capogruppo 5 stelle nel parlamentino regionale del Lazio, Roberta Lombardi, andrà l'assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, sul modello dell'omonimo Ministero creato dal governo di Mario Draghi, mentre la consigliera Valentina Corrado dovrebbe ricevere le deleghe relative a Enti Locali, Turismo e Semplificazione Amministrativa. Il modello è la maggioranza giallorossa che ha sostenuto il secondo governo di Giuseppe Conte. Nelle giunte regionali c'è un precedente in Puglia, con i 5 ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Nasce la nuovaregionale del, il governatore Nicola Zingaretti apre la maggioranza al M5s con l'ingresso in di duepentastellati. Dopo il passo indietro dalla segreteria del Pd Zingaretti dunque va avanti con la linea dell'alleanza con il Movimento applicata anche sui territori. Alla capogruppo 5 stelle nel parlamentino regionale del, Roberta Lombardi, andrà l'assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, sul modello dell'omonimo Ministero creato dal governo di Mario Draghi, mentre la consigliera Valentina Corrado dovrebbe ricevere le deleghe relative a Enti Locali, Turismo e Semplificazione Amministrativa. Il modello è la maggioranza giallorossa che ha sostenuto il secondo governo di Giuseppe Conte. Nelle giunte regionali c'è un precedente in Puglia, con i 5 ...

