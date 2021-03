Lazio - Crotone 3 - 2 | commento al risultato partita

Advertising

SkySport : LAZIO-CROTONE 3-2 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (14') ? #Simy (30') ? #LuisAlberto (39') ? rig. #Simy (50')… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio 1-1* Crotone *(Simy 30') #SSFootball - FarodiRoma : La Lazio torna alla vittoria superando 3-2 il Crotone ultimo in classifica - fisco24_info : Lazio-Crotone 3-2, decide un gol di Caicedo: I biancocelesti tornano alla vittoria dopo 2 sconfitte… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Crotone 3-2, la decide Caicedo -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Crotone

Ma nella ripresa il tridente delpunisce laalla prima disattenzione dei biancocelesti. Ounas da' il via al contropiede, Simy serve in area Messias che viene steso da Fares spingendo ...3 - 2 (2 - 1 primo tempo) Marcatori: 14' Milinkovic (L), 30' e 49' rig. Simy (C), 39' Luis Alberto (L), 85' Caicedo (L) Assist: 14' Radu (L), 39' Immobile (L)(3 - 5 - 2): Reina;...Non passa molto che la difesa della Lazio si rivela per ciò che è: assente il più delle volte. L’attaccante del Crotone Simy raggiunge senza troppi problemi l’area piccola dei biancocelesti e spiazza ...La Lazio fa il suo dovere, seppur a fatica, e batte 3-2 il Crotone dopo le sconfitte contro Bologna e Juventus. All’Olimpico Simone Inzaghi non rinuncia alla ...