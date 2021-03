Italiano: “Non possiamo accontentarci dell’ottimo primo tempo” (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-1: “Stiamo incominciando a fare qualcosa che non mi piace. Facciamo 45 minuti bene e gli altri meno. Non possiamo accontentarci di fare un primo tempo di ottimo livello, così è pericoloso, dobbiamo mettere a posto questo aspetto”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-1: “Stiamo incominciando a fare qualcosa che non mi piace. Facciamo 45 minuti bene e gli altri meno. Nondi fare undi ottimo livello, così è pericoloso, dobbiamo mettere a posto questo aspetto”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

