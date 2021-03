Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci replica a Pierpaolo Petrelli: "Che pagliacciata" (Di venerdì 12 marzo 2021) La showgirl calabrese risponde alle dichiarazioni dell'ex velino, suo compagno d'avventura al Gf Vip 5 Leggi su comingsoon (Di venerdì 12 marzo 2021) La showgirl calabrese risponde alle dichiarazioni dell'ex velino, suo compagno d'avventura al Gf Vip 5

Advertising

Agenzia_Ansa : Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito nel 20… - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - callmenutria : 'Pippo ha vinto il grande fratello ma fate passare qualche giorno e si dimenticano di lui' Tommy una settimana dopo… - mitam13novembre : RT @tutticomemily: Noi che: finito il grande fratello, finito tutto. Stop work. Tommaso: #tzvip -