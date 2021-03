Gianni Morandi ricoverato, notte tranquilla (Di venerdì 12 marzo 2021) . Grave incidente per il cantante italiano che ieri sera è stato ricoverato d’urgenza per un incidente Gianni Morandi ricoverato a Cesena da ieri in ospedale a causa delle forti ustioni riportate dopo in incidente in campagna. Dal suo entourage dichiarano: Stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: News in breve dell’1 novembre 2020: cronaca di oggi News in breve del 10 novembre 2020: cronaca di oggi Triste storia: guai per una mamma con figlio disabile Ddl Pillon, la legge del senatore e i numeri delle nozze Giuseppe D’Alonzo: planando dentro acidi romantici Ottantenne violentata sessualmente in Rsa. La donna era inferma a letto Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 12 marzo 2021) . Grave incidente per il cantante italiano che ieri sera è statod’urgenza per un incidentea Cesena da ieri in ospedale a causa delle forti ustioni riportate dopo in incidente in campagna. Dal suo entourage dichiarano: Stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: News in breve dell’1 novembre 2020: cronaca di oggi News in breve del 10 novembre 2020: cronaca di oggi Triste storia: guai per una mamma con figlio disabile Ddl Pillon, la legge del senatore e i numeri delle nozze Giuseppe D’Alonzo: planando dentro acidi romantici Ottantenne violentata sessualmente in Rsa. La donna era inferma a letto

