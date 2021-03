Genoa-Udinese, Ballardini: “Stiamo bene, loro hanno dimostrato di essere competitivi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà il Grifone impegnato al Ferraris contro l’Udinese: “Il Genoa per me sta bene. E’ una squadra che è in salute. Bisogna che non diamo troppa confidenza nelle nostre qualità e nel nostro essere squadra perché se non siamo così attenti, umili, se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLE CONDIZIONI DELL’Udinese – “Credo in una grande condizione mentale, fisica e tecnica perché ultimamente hanno fatto delle grandissime prestazioni contro ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà il Grifone impegnato al Ferraris contro l’: “Ilper me sta. E’ una squadra che è in salute. Bisogna che non diamo troppa confidenza nelle nostre qualità e nel nostrosquadra perché se non siamo così attenti, umili, se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamodiventiamo una squadra che non è così forte come abbiamodi”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLE CONDIZIONI DELL’– “Credo in una grande condizione mentale, fisica e tecnica perché ultimamentefatto delle grandissime prestazioni contro ...

