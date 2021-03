Ex ballerino di Amici di Maria sarà uno dei giudici del serale | ecco di chi si tratta

Leggi su trendit

(Di venerdì 12 marzo 2021) La fasedidiDe Filippi prenderà il via sabato 20 marzo e, progressivamente, vengono svelate le novità sulla nuova edizione del talent show. Una di queste, stando a quanto riportato da 361Magazine e da Fanpage, vorrebbe che un exdidisia parte dell’organo giudicante del talent show: stiamo parlando di Stefano De Martino. Quest’ultimo ha partecipato alla nona edizione di(quella del 2009/2010) dove è tornato nelle stagioni successive in qualità diprofessionista. Ora, però, pare che per Stefano De Martino si stiano per aprire le porte per un ruolo del tutto inedito per lui. Si vocifera poi che, oltre a De Martino,De Filippi avrebbe voluto portare con sé nello ...