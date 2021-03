«Ero con l’Avvocato all’Heysel Ci fecero tornare a Torino | ma prima si raccomandò di non giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi ricorre il centenario della nascita delAgnelli. Tuttosport gli dedica un inserto speciale con varie interviste, tra cui una ad Evelina Christillin. Racconta di quando andò insieme alallo stadio Heysel. Della reazione avuta da lui alla tragedia. «Eravamo insieme, purtroppo. Eravamo atterrati all’ultimo con il suo aereo privato, così ci trovammo allo stadio pocodell’inizio della partita, o, per lo meno, di quello che doveva essere l’inizio della partita, che era stato ovviamente rinviato. Ma non capivamo bene il perché la finale non iniziasse: c’era confusione e notizie frammentarie. Sì, avevamo visto una parte degli incidenti, ma lo stadio aveva una struttura vecchia e le tribune erano abbastanza lontane dalla maledetta Curva Z, così che non ci eravamo resi conto della reale ...