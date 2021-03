Dritto e Rovescio, scoppia la lite tra Maurizio Belpietro e Beatrice Lorenzin: “Lei è una disturbatrice”. L’ex ministra gli ride in faccia (Di venerdì 12 marzo 2021) Scintille durante la puntata di Dritto e Rovescio andata in onda ieri giovedì 11 marzo su Rete 4. Beatrice Lorenzin e Maurizio Belpietro hanno dato vita ad una lite accesa sul tema dei vaccini: “Lei è una disturbatrice delle trasmissioni televisive. Vuole impedire agli altri di dire quello che è accaduto”, ha affermato con veemenza il giornalista. Al che, Beatrice Lorenzin ha risposto con una grande risata, tentando successivamente di replicare ma invano in quanto il collegamento non era ottimale e i due non facevano altro che gridare l’uno sopra l’altra. “Gli italiani non sanno quando saranno vaccinati perché non glielo avete spiegato!” Maurizio Belpietro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Scintille durante la puntata diandata in onda ieri giovedì 11 marzo su Rete 4.hanno dato vita ad unaaccesa sul tema dei vaccini: “Lei è unadelle trasmissioni televisive. Vuole impedire agli altri di dire quello che è accaduto”, ha affermato con veemenza il giornalista. Al che,ha risposto con una grande risata, tentando successivamente di replicare ma invano in quanto il collegamento non era ottimale e i due non facevano altro che gridare l’uno sopra l’altra. “Gli italiani non sanno quando saranno vaccinati perché non glielo avete spiegato!”a ...

