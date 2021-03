Dpcm e decreto legge: qual è la differenza tra i due tipi di provvedimenti usati per le misure anti-Covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, venerdì 12 marzo, un decreto legge che andrà a sostituire il Dpcm attualmente in vigore e che contiene ulteriori restrizioni anti-Covid imposte per contrastare l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni (qui le misure decise dal governo, che interesseranno anche il periodo di Pasqua). A differenza di quanto avvenuto negli scorsi mesi, per dettare le regole anti-contagio il governo ha preferito adottare un decreto legge, e non invece un Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). I due provvedimenti, per quanto destinati allo stesso scopo – quello di imporre delle restrizioni che limitino la diffusione ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, venerdì 12 marzo, unche andrà a sostituire ilattualmente in vigore e che contiene ulteriori restrizioniimposte per contrastare l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni (qui ledecise dal governo, che interesseranno anche il periodo di Pasqua). Adi quanto avvenuto negli scorsi mesi, per dettare le regole-contagio il governo ha preferito adottare un, e non invece undel Presidente del Consiglio dei ministri). I due, per quanto destinati allo stesso scopo – quello di imporre delle restrizioni che limitino la diffusione ...

