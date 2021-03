Dirigenti scolastici ammessi con riserva al concorso, hanno diritto al contratto (con condizione risolutiva). Sentenza (Di venerdì 12 marzo 2021) Per coloro che sono stati ammessi con riserva al concorso 2017 per il reclutamento dei DS, la piena esecuzione dell’ordinanza cautelare, attesa l’inclusione in graduatoria in posizione utile, anche se con riserva, comporta anche la stipula del contratto di lavoro, sia pure con inserimento della condizione risolutiva per l’ipotesi di esito negativo del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (n. 2036 del 10 marzo 2021) ribadendo un proprio precedente orientamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) Per coloro che sono staticonal2017 per il reclutamento dei DS, la piena esecuzione dell’ordinanza cautelare, attesa l’inclusione in graduatoria in posizione utile, anche se con, comporta anche la stipula deldi lavoro, sia pure con inserimento dellaper l’ipotesi di esito negativo del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (n. 2036 del 10 marzo 2021) ribadendo un proprio precedente orientamento. L'articolo .

