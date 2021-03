DEF | Durigon | “Previsto nuovo scostamento di 10-20 miliardi”

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – IlDEF dovrebbe prevedere unodi 10-20di euro. Lo ha anticipato il sottosegretario all’Economia Claudioin una intervista a La Repubblica. L’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – ha spiegato il sottosegretario – è programmato per aprile, considerando che serviranno nuove misure di sostegno, in aggiunta a quelle previste dal Decreto Sostegno da 32di euro, che verrà approvato la prossima settimana e prevede una serie di misure che assorbono completamente logià approvato. “Le cifre le metteremo nel DEF: non so dirle se saranno 10, 15 o 20”, ha spiegato al quotidianoNel Decreto Sostegno – ha confermato il sottosegretario – verranno eliminati i codici ...

(Teleborsa) - Il nuovo DEF dovrebbe prevedere uno scostamento di 10-20 miliardi di euro. Lo ha anticipato il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon in una intervista a La ...
Quando sarà approvato il decreto Sostegno? Un interrogativo che ormai viene ripetuto in modo sempre più insistente non solo tra le categorie produttive, ma anche all'interno ...