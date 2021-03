Dal 15 marzo 2021 non ci saranno più le zone gialle: cosa cambia (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo e il CTS hanno deciso. Nelle prossime ore saranno comunicati in modo ufficiale tutti i passaggi contenuti nel decreto legge che avrà una valenza di almeno 20 giorni circa ( sarà attivo fino al 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta). Tra le novità la decisione di abolire le zone gialle: non ci saranno più regioni in questa fascia. Unica eccezione, dovrebbe essere la Sardegna che potrebbe restare in zona bianca, avendo numeri molto bassi ( e se la situazione peggiorasse passerebbe poi nei prossimi giorni direttamente in arancione). Non cambia molto per le altre regioni: quelle in giallo fino al 14 marzo, avevano comunque dati che avrebbero causato in ogni caso il passaggio in zona arancione a partire dal 15 marzo 2021. Tutta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo e il CTS hanno deciso. Nelle prossime orecomunicati in modo ufficiale tutti i passaggi contenuti nel decreto legge che avrà una valenza di almeno 20 giorni circa ( sarà attivo fino al 5 aprile, giorno di Pasquetta). Tra le novità la decisione di abolire le: non cipiù regioni in questa fascia. Unica eccezione, dovrebbe essere la Sardegna che potrebbe restare in zona bianca, avendo numeri molto bassi ( e se la situazione peggiorasse passerebbe poi nei prossimi giorni direttamente in arancione). Nonmolto per le altre regioni: quelle in giallo fino al 14, avevano comunque dati che avrebbero causato in ogni caso il passaggio in zona arancione a partire dal 15. Tutta ...

