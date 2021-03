Crisanti: “Virus sui soldi? Usare le carte, io le disinfetto ogni volta che torno a casa” (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid sulle superfici, Il professore di microbiologia e microbiologia clinica all’Università di Padova, Andrea Crisanti, è tornato sul tema del tempo di resistenza del Covid sulle banconote che tocchiamo ogni giorno. “Sulle superfici può rimanere una giornata o due, e questo può essere un incentivo ad utilizzare le carte di credito”, spiega Crisanti a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Ma anche le carte di credito vengono poi maneggiate da altre persone. Il professore infatti precisa: “Si, è vero, io però ad esempio – spiega Crisanti – quando torno a casa la disinfetto sempre”. Sui i tempi di permanenza del CoronaVirus Sars-CoV-2 sulle varie superfici è stato pubblicato un ampio approfondimento sul portale ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid sulle superfici, Il professore di microbiologia e microbiologia clinica all’Università di Padova, Andrea, è tornato sul tema del tempo di resistenza del Covid sulle banconote che tocchiamogiorno. “Sulle superfici può rimanere una giornata o due, e questo può essere un incentivo ad utilizzare ledi credito”, spiegaa Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Ma anche ledi credito vengono poi maneggiate da altre persone. Il professore infatti precisa: “Si, è vero, io però ad esempio – spiega– quandolasempre”. Sui i tempi di permanenza del CoronaSars-CoV-2 sulle varie superfici è stato pubblicato un ampio approfondimento sul portale ...

