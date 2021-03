Covid, Iss: “Epidemia in espansione, terapie intensive oltre la soglia critica. Servono misure” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel periodo 17 febbraio – 2 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’Epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel periodo 17 febbraio – 2 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’è in, con il numero di casi in aumento. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Iss: Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione #Coronavirusitalia - fattoquotidiano : Istat-Iss: “Con il Covid in 10 mesi 108mila morti in più rispetto alla media. In Italia 746mila decessi, mai così t… - istsupsan : ??ONLINE RAPPORTO #ISS SU #VACCINI #COVID19 ED ETICA ??Elaborato dal Gruppo di Lavoro “#Bioetica COVID-19”, analizz… - anto_galli4 : RT @osamundR: BELLA NOTIZIA WOW!!GRAZIE DI??A CHI HA MESSO IN MOTO QUESTA OPERAZIONE - notiziae : #Covid, monitoraggio ISS: Rt nazionale a 1,16 e incidenza casi a 225 per 100mila abitanti. Tasso di occupazione de… -