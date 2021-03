Covid: in Campania Rt tra i piu’ alti in Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) La situazione in Campania “e’ estremamente seria”, dice il governatore Vincenzo De Luca. E i dati confermano visto che la Campania, subito dopo la Basilicata, e’ la regione Italiana con l’indice Rt attualmente piu’ elevato, pari a 1,5. C’e’ un dato che preoccupa sempre di piu’, i sintomatici che continuano ad aumentare: oggisono 702, ieri erano 684. “Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato, ieri 2700 in piu’ con quasi 500 positivi sintomatici, se nell’ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in piu’ nel nostro sistema ospedaliero”, ha spiegato De Luca nella consueta diretta Fb del venerdi’. “Abbiamo una situazione estremamente seria – ha aggiunto – reggiamo ancora con le ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 marzo 2021) La situazione in“e’ estremamente seria”, dice il governatore Vincenzo De Luca. E i dati confermano visto che la, subito dopo la Basilicata, e’ la regionena con l’indice Rt attualmenteelevato, pari a 1,5. C’e’ un dato che preoccupa sempre di, i sintomatici che continuano ad aumentare: oggisono 702, ieri erano 684. “Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato, ieri 2700 incon quasi 500 positivi sintomatici, se nell’ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto innel nostro sistema ospedaliero”, ha spiegato De Luca nella consueta diretta Fb del venerdi’. “Abbiamo una situazione estremamente seria – ha aggiunto – reggiamo ancora con le ...

