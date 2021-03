Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 12 marzo, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid. I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.914 (+55), mentre quelli nei reparti ordinari sono 23.656 (+409). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 26.824, su 369.636 tamponi. La percentuale di positivi sale al 7,2% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 12 marzo, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti. I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.914 (+55), mentre quelli nei reparti ordinari sono 23.656 (+409). In Italia i casi registratiultime 24 ore sono 26.824, su 369.636 tamponi. La percentuale di positivi sale al 7,2%

