Coronavirus, i dati del 12 marzo: a Monza e Brianza +449 positivi, più di 6mila in Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) Numeri in salita nel bollettino della Regione di venerdì 12 marzo 2021: sono +449 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +6.262 in Lombardia con 60.954 tamponi effettuati e una percentuale di positività al 10,4%. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Numeri in salita nel bollettino della Regione di venerdì 122021: sonoi nuovi casie in, sono +6.262 incon 60.954 tamponi effettuati e una percentuale dità al 10,4%.

Advertising

borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - SkyTG24 : Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI - Agenzia_Ansa : Sono 25.673 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le… - AleRepossi : #Covid19: sono 348 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati di venerdì 12 marzo. Salgono a 188 i r… - AnnaritaNinni : Coronavirus, i dati di oggi – 26.824 nuovi casi con 369mila test: il tasso di positività sale al 7,25%. Altri 380 d… -