Cittadella-Pisa, nerazzurri con tanti contagiati dal Covid-19: la partita si gioca (Di venerdì 12 marzo 2021) È scoppiato un focolaio di Covid-19 nel Pisa. La squadra nerazzurra, in lotta per i playoff di Serie B, ha deciso di non chiedere il rinvio della gara Cittadella-Pisa, in programma stasera alle 19:00. La situazione di classifica del Pisa Il Pisa di mister Luca D’Angelo si trova al 9° posto in classifica, a -4 dalla Spal e dal Cittadella. È la prima inseguitrice della zona playoff. La squadra toscana dopo un’inizio negativo di stagione si è rimessa in carreggiata ed ora insegue i playoff, sfuggiti lo scorso campionato solo all’ultima giornata. I nerazzurri sono imbattuti da 6 partite e non subiscono reti da due. La sfida di stasera allo stadio Tombolato contro il Cittadella è un vero e proprio scontro diretto per l’accesso ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) È scoppiato un focolaio di-19 nel. La squadra nerazzurra, in lotta per i playoff di Serie B, ha deciso di non chiedere il rinvio della gara, in programma stasera alle 19:00. La situazione di classifica delIldi mister Luca D’Angelo si trova al 9° posto in classifica, a -4 dalla Spal e dal. È la prima inseguitrice della zona playoff. La squadra toscana dopo un’inizio negativo di stagione si è rimessa in carreggiata ed ora insegue i playoff, sfuggiti lo scorso campionato solo all’ultima giornata. Isono imbattuti da 6 partite e non subiscono reti da due. La sfida di stasera allo stadio Tombolato contro ilè un vero e proprio scontro diretto per l’accesso ai ...

TUTTOB1 : Serie B, Cittadella-Pisa: le probabili formazioni - psb_original : Pisa, Covid-19 ed infortuni mettono in ginocchio i nerazzurri: a Cittadella D'Angelo avrà gli uomini contati #SerieB - psb_original : Pisa, Covid-19 ed infortuni mettono in ginocchio i nerazzurri: a Cittadella D'Angelo avrà gli uomini contati #SerieB - periodicodaily : Cittadella-Pisa: probabili formazioni e in tv #CittadellaPisa #12marzo #serieb @irene19003190 - cardsandstats : Cittadella vs Pisa at 18:00: Player: Gargiulo M. To Score at any time. -