Chi produce i vaccini in Europa e dove (Di venerdì 12 marzo 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network l business dei vaccini resta in mano ai giganti dell'industria farmaceutica. Al Consiglio europeo in videoconferenza del 25-26 febbraio i 27 capi di stato e di governo non hanno adottato nessuna linea dura contro il monopolio delle Big Pharma. I produttori mantengono il controllo di offerta, prezzi e incassi. Stanno tuttavia affiancando ai propri stabilimenti quelli di società più piccole e specializzate, dislocati in diversi paesi europei (compreso il Regno Unito). Chi riesce a entrare in quest'indotto si ritaglierà una fetta dei circa 30 miliardi di euro che i contribuenti degli Stati membri sborseranno per le dosi prenotate e via via consegnate. Neanche un centesimo esce fuori, per ora, da questo circolo ristretto. L'annuncio con cui Sanofi si è impegnata a co-produrre i vaccini di ...

