Cessione Inter | accelerata con Fortress | possibile fumata bianca entro marzo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovi dettagli sulladell’, sono settimane di grande attesa per il club nerazzurro che è in ansia per il futuro. La squadra di Antonio Conte è lanciata verso la vittoria dello scudetto e questo potrebbe avvicinare ad una, le prossime partite saranno decisive per mettere una seria ipoteca sul titolo. Il percorso in Champions League è invece stato molto deludente, l’eliminazione alla fase a gironi ha portato problemi anche dal punto di vista economico, percorso poco entusiasmante anche in Coppa Italia. E’ la netta favorita alla vittoria dello scudetto, merito anche e soprattutto di un allenatore come Antonio Conte che ha tirato fuori il meglio dalla squadra. Ladell’, gli aggiornamenti Foto di ...

La cifra non garantirebbe la plusvalenza, in quanto l'ha acquistato il giocatore per 43 milioni di euro nel 2016 e ora è iscritto a bilancio proprio per 7 milioni.. Tuttavia i lusitani ...Commenta per primo Il Monza sta valutando il riscatto del difensore centrale Lorenzo Pirola , classe 2002: secondo fcinternews l'potrebbe incassare 10 milioni di euro.(ilBianconero) In forte dubbio resta anche il futuro di Paulo Dybala: l'attaccante argentino classe 1993 non dovrebbe infatti rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, aprendo, quindi, ad una ...Non solo l'Inter, ma anche la Juventus sono alla ricerca di un affare proveniente dall'isola britannica. Un colpo che alla Juve darebbe nuova linfa, e che invece per l'Inter andrebbe a costituire una ...