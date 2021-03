Cesare Bocci prima del successo | il retroscena inaspettato sull’affascinante attore

Advertising

Cesare Bocci

... o dovremmo scrivere "protagonisti", cioè Virginia Raffaele , Luca Argentero , Franca Leosini , Carlo Conti , Marco Tardelli , Veronica Pivetti e. Ma in cosa consiste Canzone segreta e ...I vip pronti a sedersi sulla poltrona bianca della conduttrice sono: Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Veronica Pivetti,e Marco Tardelli .Canzone segreta: cos'è, come funziona, ospiti, quante puntate e streaming del programma di Serena Rossi in onda su Rai 1. Scopri di più ...Da domani il nuovo programma condotto dall’attrice reduce dal successo di “Mina Settembre” ROMA. «Questo programma non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una serata. La musica è un prete ...