Catturato a Barcellona il pericoloso latitante Romeo | elemento di spicco della ‘ndrangheta

(Di venerdì 12 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – È stato catturato alle 19:30 di ieri sera a Barcellona il pericoloso latitante di San Luca (RC) Giuseppe Romeo. L’arresto è stato portato a termine da l’Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola nell’ambito di un’operazione di polizia resa possibile dalla cooperazione fornita dalla squadra mobile della questura di Reggio Calabria e dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale Anticrimine della polizia di stato sotto l’egida della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria diretta dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, in stretto raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale nell’ambito del più ampio progetto I-Can (Interpol Coopeperation Against ‘Ndrangheta) promosso dall’Italia insieme al Segretariato generale dell’Oipc-Interpol di Lione.