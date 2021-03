Cagliari Juventus | inizia la rincorsa all’Inter | Pirlo si affida a Chiesa

(Di venerdì 12 marzo 2021)– Archiviata la brutta figura in Champions League ladeve concentrarsi sul campionato. Il distacco dè ampio e solo un finale di stagione perfetto può permettere ai bianconeri di sperare ancora nel titolo.deve mettere pressione alle milanesi andando a vincere una trasferta complicata come quella di. Diverse però continuano ad essere le assenze, da Dybala ormai lungodegente a Bentancur positivo al Covid ed ora si è aggiunto Demiral ko., le probabili formazioniper la trasferta in Sardegna sarà costretto a rinunciare ai due infortunati Bentancur e Dybala. Il peso dell’attacco bianconero ricadrà su uno tra Kulusevski o Morata, e Cristiano Ronaldo. A centrocampo ...

Advertising

ZZiliani : È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori… - juventusfc : Testa al campionato. Le ultime dal #TrainingCenter: - Daniele20052013 : Alex Sandro volta pagina: «Sappiamo tutti cosa vogliamo e cosa abbiamo ancora davanti» - sportli26181512 : Juve, turno di riposo per Cuadrado e Alex Sandro? C'è pronto Bernardeschi: Juve, turno di riposo per Cuadrado e Ale… - gilnar76 : Ultimissime #Juve 12 marzo: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Il momento delicato e le riflessioni d'obbligo, l'ipotesi di separarsi dallacon un anno ... Alla Continassa intanto si torna a lavorare con ilnel mirino, ma la delusione Champions è ...Appuntamento molto delicato per la. L'eliminazione dalla Champions brucia ancora e la squadra di Pirlo deve reagire a: segno '2' a 1,56. Tuttavia i sardi stanno ottenendo ottimi ...Ecco il report del lavoro odierno svolto dal prossimo avversario dei rossoblù, ancora alle prese con gli strascichi dell’eliminazione dalla Champions League A due giorni dalla sfida della Sardegna Are ...Over quindi discretamente basso, a 1.60. Con Semplici in panchina, il Cagliari è tornato a far punti: adesso per i rossoblù c'è il vero esame di maturità. Alla Sardegna Arena arriva la Juventus, che ...