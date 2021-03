Bozza nuovo dl, Italia in lockdown a Pasqua: prevista una deroga dal decreto (Di sabato 13 marzo 2021) Emergono ulteriori novità in merito al mini lockdown in programma dal 3 al 5 aprile in occasione di Pasqua. “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa” si legge nella Bozza del decreto Covid-19, in attesa di approvazione. Il decreto, inoltre, prevede una deroga che consente ad un massimo di due persone, insieme ai minori di 14 anni, di visitare un’abitazione all’interno della propria regione. Si tratta dell’unica eccezione di questi tre giorni in cui tutta Italia sarà in zona rossa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Emergono ulteriori novità in merito al miniin programma dal 3 al 5 aprile in occasione di. “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa” si legge nelladelCovid-19, in attesa di approvazione. Il, inoltre, prevede unache consente ad un massimo di due persone, insieme ai minori di 14 anni, di visitare un’abitazione all’interno della propria regione. Si tratta dell’unica eccezione di questi tre giorni in cui tuttasarà in zona rossa. SportFace.

