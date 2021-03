Atalanta-Spezia, Piccoli in gol da ex: non esulta (VIDEO) (Di venerdì 12 marzo 2021) Un gol della bandiera. E anche da ex. Il classe 2001 Piccoli – ex della partita – firma il gol del 3-1 su assist di Estevez dopo una grandissima giocata di Farias ad inizio azione. Per l’attaccante è tutto facile: appoggio in rete a porta sguarnita e gol dell’ex da prodotto del settore giovanile. E la non esultanza è un chiaro segno di riconoscenza. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Un gol della bandiera. E anche da ex. Il classe 2001– ex della partita – firma il gol del 3-1 su assist di Estevez dopo una grandissima giocata di Farias ad inizio azione. Per l’attaccante è tutto facile: appoggio in rete a porta sguarnita e gol dell’ex da prodotto del settore giovanile. E la nonnza è un chiaro segno di riconoscenza. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *3-0 Spezia *(Pasalic 73‘) #SSFootball - rogelio_ricra : @InvictosSomos FINAL DEL PARTIDO: ATALANTA 3=1 SPEZIA ?????????? - TodoDeporte_100 : ?? Serie A ???? ?? Jornada 27 ?? Segundo tiempo Atalanta 3-1 Spezia ?? 1-0 Pasalic (8’ ST) ?? 2-0 Muriel (10’ ST) ?? 3-0… - ItaSportPress : Serie A, reazione Atalanta: un gran Pasalic e Muriel stendono lo Spezia. Ora testa al Real - -