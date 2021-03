Atalanta, Gasperini: Real? Non andremo là per una passeggiata (Di sabato 13 marzo 2021) BERGAMO - E' di buon umore Gian Piero Gasperini dopo il 3 - 1 inflitto dalla sua Atalanta allo Spezia. Queste le sue parole a Sky Sport: "Ho visto segnali molto confortanti. Poi penseremo a mercoledì, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) BERGAMO - E' di buon umore Gian Pierodopo il 3 - 1 inflitto dalla suaallo Spezia. Queste le sue parole a Sky Sport: "Ho visto segnali molto confortanti. Poi penseremo a mercoledì, ...

