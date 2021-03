Astrazeneca, il pm di Siracusa: “Vaccinato due ore dopo la denuncia, un dovere. La pandemia ci ha fatto perdere sensibilità verso la morte” (Di venerdì 12 marzo 2021) “La mia indagine è volta a stabilire le cause della morte del signor Stefano Paternò. Uno dei lasciti peggiori di questa pandemia è che stiamo perdendo la sensibilità verso la morte, rischiamo di non fare più caso alla tragedia che dietro c’è ogni morte per i familiari, i parenti, gli amici, i colleghi. La cosa fondamentale è dire a queste persone come è morto. L’indagine deve essere completa e stiamo cercando di fare in modo che lo sia, il più completa possibile senza escludere nessuna ipotesi sperando che si possa stabilire che non c’è nessuna correlazione, se non il dato temporale, tra la somministrazione e la morte”. Gaetano Bono, 37 anni, è il pubblico ministero di Siracusa che indaga sulla morte del militare della Marina, 43 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “La mia indagine è volta a stabilire le cause delladel signor Stefano Paternò. Uno dei lasciti peggiori di questaè che stiamo perdendo lala, rischiamo di non fare più caso alla tragedia che dietro c’è ogniper i familiari, i parenti, gli amici, i colleghi. La cosa fondamentale è dire a queste persone come è morto. L’indagine deve essere completa e stiamo cercando di fare in modo che lo sia, il più completa possibile senza escludere nessuna ipotesi sperando che si possa stabilire che non c’è nessuna correlazione, se non il dato temporale, tra la somministrazione e la”. Gaetano Bono, 37 anni, è il pubblico ministero diche indaga sulladel militare della Marina, 43 ...

