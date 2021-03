Ascolti tv 11 marzo 2021 | la suora di Rai1 più forte di Wonder Woman

(Di venerdì 12 marzo 2021)tv: la fiction ditorna e vince davanti al film di Canale5 Dopo la pausa sanremese torna Che Dio ci aiuti sue registra il 27,1% di share media con 6,113 milioni di telespettatori con l’ultima puntata della stagione 6. La media complessiva quest’anno è stata del 23,38%, con due punti percentuali in più rispetto alla stagione 5 del 2017. Due settimane fa, prima del Festival, la fiction con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 22,7% e 5,5 milioni. Seconda posizione per il filmsu Canale5 con il 9,3% e 1,850 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 7,59% e 1,9 milioni con il film Un boss in salotto. Medaglia di bronzo per il film Vacanze ai Caraibi su Italia1 con il 5% e 1,315 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa ...

La messa in onda è prevista su Rai 2 mercoledì 17 e 24prossimi . L'abbiamo lasciato in fuga, ... come ha anticipato lui stesso in un incontro via zoom , ma dipenderà dagli, e dalla RAI, ...... prima della messa in onda dell'ultima puntata, ieri sera, giovedì 11, il cast ha parlato ... Un dato certo che fa ben sperare sono gli ottimidella fiction . Elena Sofia Ricci e Francesca ...La community di professionisti e aziende della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè si incontrerà, dal 15 al 17 marzo prossimi, in piattaforma web con buyer da tutto il pianeta, g ...il 14 marzo dovrebbe tornare Domenica In subito dopo l’edizione del Tg1 delle 13:30. Dopo la tappa sanremese si torna dunque alla normalità con il programma domenicale che genera sempre tanti ascolti: ...