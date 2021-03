Amici 20: Zerbi asfalta Ibla | “Mi ha voluto umiliare” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel daytime di ieri sera 10 marzo Rudy Zerbi convoca tutti i cantanti in studio. Il professore della cattedra di canto ha un duro scontro con la sua ex allieva Ibla, ora allieva di Arisa, che a stento riesce a trattenere le lacrime. Rudy Zerbi-Political24Rudy Zerbi è noto per la sua severità e schiettezza e ieri non si è proprio risparmiato nei confronti della sua ex allieva, Ibla. Il motivo della contestazione iniziale da parte del professore è proprio l’inedito ‘No Te Gusta‘ della cantante, che a suo dire non contiene né un significato profondo né un riferimento alla libertà femminile. Per dimostrare ciò escogita uno stratagemma: confrontare il suo pezzo a quello di Emma ‘Io Sono Bella’. Per Rudy infatti quest’ultimo è un brano che esprime chiaramente i concetti di ‘emancipazione femminile‘, cosa che ... Leggi su political24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel daytime di ieri sera 10 marzo Rudyconvoca tutti i cantanti in studio. Il professore della cattedra di canto ha un duro scontro con la sua ex allieva, ora allieva di Arisa, che a stento riesce a trattenere le lacrime. Rudy-Political24Rudyè noto per la sua severità e schiettezza e ieri non si è proprio risparmiato nei confronti della sua ex allieva,. Il motivo della contestazione iniziale da parte del professore è proprio l’inedito ‘No Te Gusta‘ della cantante, che a suo dire non contiene né un significato profondo né un riferimento alla libertà femminile. Per dimostrare ciò escogita uno stratagemma: confrontare il suo pezzo a quello di Emma ‘Io Sono Bella’. Per Rudy infatti quest’ultimo è un brano che esprime chiaramente i concetti di ‘emancipazione femminile‘, cosa che ...

