America's Cup, l'entrata mure a sinistra decisiva in partenza. E New Zealand avrà un vantaggio… (Di venerdì 12 marzo 2021) L'America's Cup 2021 è ormai entrata pienamente nel vivo, con le prime due giornate di gara che hanno evidenziato un sostanziale equilibrio tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand. Dopo quattro regate la serie è in perfetta parità sul punteggio di 2-2, con i team che si sono spartiti la posta in palio aggiudicandosi un match race a testa sia mercoledì che oggi. Fino a questo momento si è sempre rivelata decisiva la partenza: la barca capace di arrivare davanti al primo incrocio, ha poi vinto sistematicamente la regata gestendo la situazione di vantaggio e portando a casa il punto. Con questi AC75, a meno di un grande gap prestazionale tra le imbarcazioni (o di errori grossolani da parte di chi si trova in vantaggio), è infatti molto difficile effettuare dei sorpassi sui campi di regata del golfo di ...

