AMD RX 6700 XT: meglio di RTX 3070 in gaming, perde sul ray tracing (Di venerdì 12 marzo 2021) La nuova AMD RX 6700 XT sembra effettivamente andare meglio della RTX 3070 in moltissimi giochi giocando a risoluzione 1440p secondo i primi dati diffusi nei leak pre-commercializzazione, ma siamo ancora indietro sul ray tracing Alcune indiscrezioni confermano ciò che AMD ha dichiarato durante la presentazione ufficiale di RX 6700 XT: la scheda basata su RDNA 2 batte facilmente una RTX 3070 in gaming, probabilmente per via del buffer di memoria più capiente. Questo dimostra che AMD ci ha visto più lungo di NVIDIA e riesce a proporre delle GPU che si adattano meglio ai titoli AAA moderni. Tuttavia rimane ancora indietro in termini di ray tracing dove NVIDIA è sempre un passo avanti. Vediamo i dettagli diffusi da wccftech. AMD RX ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 marzo 2021) La nuova AMD RXXT sembra effettivamente andaredella RTXin moltissimi giochi giocando a risoluzione 1440p secondo i primi dati diffusi nei leak pre-commercializzazione, ma siamo ancora indietro sul rayAlcune indiscrezioni confermano ciò che AMD ha dichiarato durante la presentazione ufficiale di RXXT: la scheda basata su RDNA 2 batte facilmente una RTXin, probabilmente per via del buffer di memoria più capiente. Questo dimostra che AMD ci ha visto più lungo di NVIDIA e riesce a proporre delle GPU che si adattanoai titoli AAA moderni. Tuttavia rimane ancora indietro in termini di raydove NVIDIA è sempre un passo avanti. Vediamo i dettagli diffusi da wccftech. AMD RX ...

HDblog : Radeon RX 6700 XT: prestazioni in linea con RTX 3070, ma non in ray-tracing - Asgard_Hydra : AMD Radeon RX 6700, ci saranno modelli anche con 12GB di RAM? - tuttoteKit : #AMD RX 6600 XT e #AMD RX 6700: tutte con 12 GB #AMDRX6000 #tuttotek - zazoomblog : AMD RX 6600 XT e AMD RX 6700: tutte con 12 GB - #6700: #tutte - channelcity : ASUS, ecco le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 6700 XT @asus: ASUS ha annunciato le nuove schede grafiche ROG St… -