Alisha, la 14enne picchiata e uccisa dai compagni di classe per invidia (Di venerdì 12 marzo 2021) Alisha, 14 anni, due fratelli e una sorella più piccoli: sarebbe giusto che finisse così. Invece no, perché Alisha ha 14 anni, due fratelli e una sorella più piccoli, ed è morta. Ad ucciderla, due suoi compagni di classe – studenti di un liceo professionale privato – entrambi 15enni che adesso rischiano 20 anni di carcere con l'accusa di omicidio premeditato. Il movente è ancora incerto, ma potrebbe trattarsi d'invidia. Perché Alisha prendeva sempre voti alti a scuola: gli stessi che la facevano rientrare tra le più brave della classe, e che con molte probabilità l'hanno fatta finire nel mirino dei suoi coetanei. Il suo corpo è stato ritrovato nella Senna, pieno di lividi e ferite. Un notizia che sta destando grande emozione in Francia, dove nelle ultime settimane si ...

