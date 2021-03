Alex Sandro, la reazione post Porto: “Ci sono ancora trofei da vincere” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alex Sandro, intervistato da Sky Sport, è tornato sulla deludente prestazione europea, parlando della reazione di Ronaldo e delle prossime partite. Conclusa, male, l’ennesima avventura europea, alla Juventus restano poche opzioni da qui alla chiusura della stagione. A parlarne è Alex Sandro, terzino brasiliano ormai senatore dello spogliatoio bianconero, che, ai microfoni di Sky Sport, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 marzo 2021), intervistato da Sky Sport, è tornato sulla deludente prestazione europea, parlando delladi Ronaldo e delle prossime partite. Conclusa, male, l’ennesima avventura europea, alla Juventus restano poche opzioni da qui alla chiusura della stagione. A parlarne è, terzino brasiliano ormai senatore dello spogliatoio bianconero, che, ai microfoni di Sky Sport, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

