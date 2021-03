Alessandro Cavallo | chi è il ballerino di Amici 20

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 marzo 2021)è undi 20 anni, famoso per aver partecipato alla ventesima edizione del talentdi Maria De Filippi. È dotato di grande versatilità, caratteristica che gli permette di ballare ed essere credibile su più generi differenti. Sa infatti spaziare dall’hip pop al latino, passando per il new modern e contemporaneo, fino alla danza classica. Questa sua qualità lo ha portato ad avere il giusto riconoscimento da parte dei suoi insegnanti, televisivi e non, ma anche a scontrarsi con altri colleghi, tra cui Martina Miliddi, anche lei allieva del talent show di Canale 5. Conosciamo ora meglio chi è, raccontando la sua biografia, l’episodio dell’infortunio e il suo percorso ad. In conclusione indicheremo il nome profilo su ...