Abruzzo arancione, ma per scuola resta Dad: ecco quando tornerà in presenza (Di venerdì 12 marzo 2021) PESCARA – “Purtroppo non ci sono condizioni per riaprire scuole. Anche il Cts nazionale e il quadro generale mostrano che nella popolazione fino a 19 anni c’e’ incremento di incidenza delle varianti qui molto presenti. Ho sentito il mondo della scuola e i sindacati questa settimana, le apriremo dopo la Pasqua. Si continuerà con la didattica a distanza. I Comuni sottoposti a maggiori restrizioni avranno medesime restrizioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’Unità di Crisi che si è riunita nel pomeriggio a Pescara. Il governatore ha fatto sapere che “ci sarà qualche modifica: qualche Comune che entra ed esce di cui daremo a breve l’elenco preciso. L’area metropolitana resta la più colpita, con un indice di molto superiore ai 250 positivi su 100mila abitanti, anche se la scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell’ultima settimana abbiamo registrato diminuzione sensibile di questa incidenza. Questo vuol dire che le misure anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro generale è in miglioramento. Speriamo che la prossima settimana l’incidenza continuerà a diminuire così che, a parte casi particolarissimi, non avremo bisogno di altre restrizioni se non quelle previste dalla zona arancione”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) PESCARA – “Purtroppo non ci sono condizioni per riaprire scuole. Anche il Cts nazionale e il quadro generale mostrano che nella popolazione fino a 19 anni c’e’ incremento di incidenza delle varianti qui molto presenti. Ho sentito il mondo della scuola e i sindacati questa settimana, le apriremo dopo la Pasqua. Si continuerà con la didattica a distanza. I Comuni sottoposti a maggiori restrizioni avranno medesime restrizioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’Unità di Crisi che si è riunita nel pomeriggio a Pescara. Il governatore ha fatto sapere che “ci sarà qualche modifica: qualche Comune che entra ed esce di cui daremo a breve l’elenco preciso. L’area metropolitana resta la più colpita, con un indice di molto superiore ai 250 positivi su 100mila abitanti, anche se la scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell’ultima settimana abbiamo registrato diminuzione sensibile di questa incidenza. Questo vuol dire che le misure anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro generale è in miglioramento. Speriamo che la prossima settimana l’incidenza continuerà a diminuire così che, a parte casi particolarissimi, non avremo bisogno di altre restrizioni se non quelle previste dalla zona arancione”.

Advertising

Virus1979C : Tutte le altre Regioni saranno in area arancione Tutte le altre Regioni saranno in area arancione: si tratta di Abr… - espressione24 : Pescara - L’Abruzzo resta arancione. Con un Rt medio a 1,05 (livello minimo 0,99) e il rischio che da “alto” passa… - EcoAltoMolise : L’Abruzzo resta arancione, ma le scuole restano chiuse fino a dopo Pasqua - MarsicaW : 9 REGIONI IN ZONA ROSSA DAL 15 MARZO. ABRUZZO ARANCIONE, MA SI ATTENDE ORDINANZA REGIONALE #Abruzzo #Covid… - Centralmente : Monitoraggio ISS, l'Abruzzo dovrebbe restare 'zona arancione' salvo misure locali più restrittive... -