Voci distinte in un coro che unisce

(Di giovedì 11 marzo 2021) È sempre doveroso fare l’esercizio di aprire la mente, unico atteggiamento propedeutico ad avere una visione attenta e lungimirante, a recepire le diverse prospettive da cui guardare la medesima cosa, cogliendone significati e sfumature. Spunti di riflessione per non limitarsi a se stessi e al proprio sentire, ma per ampliare la visuale e avere lucidità nel percepire. Questo il senso dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra I Love Italian Food e Linkiesta Gastronomika, già al secondo appuntamento online. Un palcoscenico virtuale dove ospitare le preziose testimonianze di chef e imprenditori esponenti della cultura gastronomica italiana, che lavorano nelle più disparate parti del pianeta e che si mettono a disposizione per raccontare il loro oggi. Fabio Nompleggio vive e lavora a Hong Kong e apre le danze raccontando come si stia affrontando la pandemia nel continente asiatico. ...