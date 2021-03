Via libera dall Ema al vaccino Johnson Johnson (Di giovedì 11 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) - Via libera dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) contro il Covid - 19 per i maggiori di 18 anni. "I dati sono solidi e ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) - Via'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) alJanssen (gruppo) contro il Covid - 19 per i maggiori di 18 anni. "I dati sono solidi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera dall Ema al vaccino Johnson Johnson BRUXELLES (BELGIO) - Via libera dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) contro il Covid - 19 per i maggiori di 18 anni. "I dati sono solidi e soddisfano i criteri di ...

Vaccino Janssen di J J in Europa, via libera Ema: com'è fatto il farmaco? 11 Marzo 2021 Ok dell'Ema all'uso del vaccino anti - covid J&J. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato ...

Aifa vieta l'utilizzo di un lotto di vaccino AstraZeneca in Italia

A Cagliari alcune palestre aperte nonostante i divieti, scoppiano le polemiche

