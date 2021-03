Vendola, il Pd divora i propri figli come il conte Ugolino (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Il Pd è come il conte Ugolino che divorò i propri figli”, dice Nichi Vendola, ex presidente di Sinistra §Ecologia e Libertà e già presidente della Regione Puglia in un'intervista ala Repubblica. “Ma questo cannibalismo e le faide di corrente – precisa – sono il frutto del vero problema: il Pd non ha identità, non ha un progetto di società, non ha una visione del futuro, a volte sembra non avere neppure un passato”. Poi aggiunge: “ Non sono né un iscritto né un elettore del Pd e, nonostante l' affetto che nutro per Nicola Zingaretti, credo che il suo gesto avesse il crisma della ‘predestinazione'” e “il Pd così come è non è la risorsa della sinistra ma è il suo problema. E la scomparsa della sinistra chiede a tutti una analisi che non si è mai fatta. Occorre ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Il Pd èilche divorò i”, dice Nichi, ex presidente di Sinistra §Ecologia e Libertà e già presidente della Regione Puglia in un'intervista ala Repubblica. “Ma questo cannibalismo e le faide di corrente – precisa – sono il frutto del vero problema: il Pd non ha identità, non ha un progetto di società, non ha una visione del futuro, a volte sembra non avere neppure un passato”. Poi aggiunge: “ Non sono né un iscritto né un elettore del Pd e, nonostante l' affetto che nutro per Nicola Zingaretti, credo che il suo gesto avesse il crisma della ‘predestinazione'” e “il Pd cosìè non è la risorsa della sinistra ma è il suo problema. E la scomparsa della sinistra chiede a tutti una analisi che non si è mai fatta. Occorre ...

Advertising

fisco24_info : Vendola, il Pd divora i propri figli come il conte Ugolino: AGI - “Il Pd è come il conte Ugolino che divorò i propr… - rete22ottobre : Pd, Nichi Vendola: 'Un partito senza identità: divora i figli come il conte Ugolino' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pd, Nichi Vendola: 'Un partito senza identità: divora i figli come il conte Ugolino': L'ex leader di Sel: 'Il cannibalismo… - AmegidAbd : Pd, Nichi Vendola: “Un partito senza identità: divora i figli come il conte Ugolino” - repubblica : Pd, Nichi Vendola: 'Un partito senza identità: divora i figli come il conte Ugolino': L'ex leader di Sel: 'Il canni… -