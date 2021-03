Tommaso Zorzi, pace fatta con Aurora Ramazzotti e dopo il GF Vip ora sogna un Festival di Sanremo (Di giovedì 11 marzo 2021) Tommaso Zorzi è uscito vincitore dalla Casa del Grande Fratello Vip e ora si gode la possibilità di partecipare come ospite a tutte le trasmissioni in cui per mesi si è parlato di lui. In queste ore ha preso parte a Casa Chi e oltre ad aver fatto il punto della situazione, il giovane influencer si è aperto sui suoi progetti futuri e ha chiarito come stanno le cose con una delle sue amiche di vecchia data: Aurora Ramazzotti. Tommaso Zorzi e il ritorno alla quotidianità L’intervista a Tommaso Zorzi si è aperta con alcune domande sul suo attuale stato di salute psico-fisica. Come da lui stesso dichiarato infatti il ritorno alla vita reale dopo più di 6 mesi trascorsi all’interno del reality non è assolutamente semplice. Il ragazzo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021)è uscito vincitore dalla Casa del Grande Fratello Vip e ora si gode la possibilità di partecipare come ospite a tutte le trasmissioni in cui per mesi si è parlato di lui. In queste ore ha preso parte a Casa Chi e oltre ad aver fatto il punto della situazione, il giovane influencer si è aperto sui suoi progetti futuri e ha chiarito come stanno le cose con una delle sue amiche di vecchia data:e il ritorno alla quotidianità L’intervista asi è aperta con alcune domande sul suo attuale stato di salute psico-fisica. Come da lui stesso dichiarato infatti il ritorno alla vita realepiù di 6 mesi trascorsi all’interno del reality non è assolutamente semplice. Il ragazzo ...

