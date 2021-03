Stanotte torna Luna Rossa, il sogno continua (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Team New Zealand e Luna Rossa tornano in acqua Stanotte per rompere l'equilibrio della 36 America's Cup, dopo lo straordinario 1-1 della prima giornata di regate. E nel caso non ne foste a conoscenza, sappiate che nel Golfo di Hauraki, Auckland, specchio di mare di una Nuova Zelanda libera da Covid, caleranno gli yacht dei miliardari, per gustarsi la sfida da postazioni privilegiate. Emirates Team è sostenuto dallo svizzero-italiano Matteo de Nora, Luna Rossa da Patrizio Bertelli di Prada Group, che ha battuto nelle scorse settimane American Magic, sponsorizzato da Doug DeVos, fratello miliardario dell'ex segretario americano all'Educazione Betsy DeVos, e i britannici di Ineos Team dell'industriale Jim Ratcliffe. L'America's Cup è l'unico evento sportivo al mondo che attrae ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Team New Zealand eno in acquaper rompere l'equilibrio della 36 America's Cup, dopo lo straordinario 1-1 della prima giornata di regate. E nel caso non ne foste a conoscenza, sappiate che nel Golfo di Hauraki, Auckland, specchio di mare di una Nuova Zelanda libera da Covid, caleranno gli yacht dei miliardari, per gustarsi la sfida da postazioni privilegiate. Emirates Team è sostenuto dallo svizzero-italiano Matteo de Nora,da Patrizio Bertelli di Prada Group, che ha battuto nelle scorse settimane American Magic, sponsorizzato da Doug DeVos, fratello miliardario dell'ex segretario americano all'Educazione Betsy DeVos, e i britannici di Ineos Team dell'industriale Jim Ratcliffe. L'America's Cup è l'unico evento sportivo al mondo che attrae ...

Advertising

Agenzia_Italia : Stanotte torna Luna Rossa, il sogno continua - SkySport : Luna Rossa torna in acqua stanotte: dove vedere gara 3 e 4 di Coppa America con New Zeland - domasibarita : RT @Agenzia_Italia: Stanotte torna Luna Rossa, il sogno continua - chiaramondi : Stanotte torna Luna Rossa, il sogno continua - SamArtsFactory : Il 1°punto della storia di #LunaRossa all'#AmericasCup, e il 2° per l’#Italia dopo il #MorodiVenezia nel 1992, è qu… -