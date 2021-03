Sospesi temporaneamente i ricoveri no covid e le attività ambulatoriali

(Di giovedì 11 marzo 2021) A causa dell'aggravarsi della pandemia e della necessità di ulteriori misure per garantire sufficienti posti letto a disposizione dei pazienti, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato ...

... l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato disposizione a tutte le aziende sanitarie del Piemonte di sospenderei ricoveri no Covid, escluse le urgenze, i ricoveri oncologici e ...Intanto sono statii ricoveri no Covid, escluse le urgenze, i ricoveri oncologici e quelli da effettuare entro 30 giorni. "L'incidenza di persone positive in Piemonte potrebbe ...L'annuncio del presidente della Regione dopo la decisione dell'Aifa. Terapie intensive e ricoveri sulla soglia critica. Giani: "Situazione preoccupante, ma i numeri sono da zona arancione" ...Il vaccino Astrazeneca sarà ulteriormente analizzato dall’Agenzia europea del farmaco. Un particolare che emerge nella telefonata tra il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione europea ...