Policlinico Palermo | a giugno 17 nuovi posti di terapia intensiva

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono partiti ufficialmente oggi, con l’apertura del cantiere, i lavori per il completamento del nuovo polo dedicato all’emergenza urgenza del“Paolo Giaccone” di. Un investimento importante per il rettore dell’Università degli Studi, Fabrizio Micari, che sottolinea come “si potrà migliorare ulteriormente il livello delle performance”. bil/cvbo/r su Il Corriere della Città.

Il Policlinico di Palermo sarà finalmente dotato del complesso ospedaliero di emergenza. Pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie ed emodinamica completeranno la struttura dell'Università,.