Pietro Delle Piane, l'appello ad Antonella Elia: 'Torna da me, sarà meno pirata e più signore' (Di giovedì 11 marzo 2021) Pietro Delle Piane vuole Tornare con Antonella Elia dopo la separazione a seguito della partecipazione a 'Temptation Island'. L'ex fidanzato dell'opinionista del Gf Vip lancia un appello per Tornare ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021)vuolere condopo la separazione a seguito della partecipazione a 'Temptation Island'. L'ex fidanzato dell'opinionista del Gf Vip lancia unperre ...

Advertising

Pietro_Otto : RT @TerreImpervie: 'L'Ema ha affermato che si può continuare a utilizzare in attesa delle indagini. L'Aifa: 'Nesso di causalità ancora tutt… - Pietro_Otto : RT @EliseiNicole: Sicilia, morto 2° agente delle forze dell’ordine a Catania: avevano ricevuto vaccino Astrazeneca dallo stesso lotto. Scat… - franciskapepe : non MTR e Guenda in live con Anto Elia e Pietro delle p1ane - 20ennipaperoni : Conoscete Disney Villainous? Sapete che il vecchio Gamba è un personaggio giocabile e che le sue carte contengono g… - cinzia_pietro : RT @fattoquotidiano: Il 1º giugno, i genitori di Matteo Renzi si ritroveranno ad affrontare un nuovo processo [Leggi, di @PacelliValeria]… -