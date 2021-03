Nessun nesso fra AstraZeneca e i casi di trombosi | assicurano Draghi e von der Leyen

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. Dalla conversazione è emerso che non c'è alcuna evidenza di untra idiregistrati in Europa e la somministrazione del vaccino. La presidente von der, fa sapere Palazzo Chigi, ha comunicato che l'Ema ha avviato una ulteriore 'review' accelerata. Intanto, l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha escluso che la sua morte sia ricollegabile all'assunzione, da parte del militare, del lotto ABV2856 del vaccino, attualmente sospeso in via precauzionale dall'Aifa. Il militare dell'Arma aveva ...

Aifa: "Al momentodi causalità, verifiche in corso" leggi anche Astrazeneca, Ema rassicura. Danimarca sospende uso per precauzione L'Aifa " si legge nel comunicato dell'agenzia - "sta ...MILITARE MORTO,COL VACCINO Non ci sarebbetra la morte di un militare, Giuseppe Maniscalco di 54 anni, avvenuta a Trapani pochi giorni fa e il vaccino AstraZeneca che ...Secondo alcune fonti provenienti da Palazzo Chigi, dalla conversazione non sarebbe emesso alcun nesso tra gli episodi di trombosi registrati in Europa e l’impiego del farmaco. In ogni caso, Ursula Von ...Il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione è emerso che non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di ...