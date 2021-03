Migranti, Meloni: “Draghi in continuità con Conte. Conferma il fallimento della sanatoria Bellanova” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Draghi in continuità con Conte sulla sanatoria Bellanova”. Quelli che vogliono vedere la discontinuità con il governo Conte a tutti i costi sono serviti. Ma quale discontinuità? Ci voleva il governo dei “migliori” a perpetuare un fallimento. Giorgia Meloni dai suoi profili social racconta quello che è accaduto. “A nome del Governo, il Ministro dell’Agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d’Italia di sospenderla; e il sottosegretario all’Interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione. Il nuovo Governo difende questo clamoroso fallimento. Che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) “inconsulla”. Quelli che vogliono vedere la discon il governoa tutti i costi sono serviti. Ma quale dis? Ci voleva il governo dei “migliori” a perpetuare un. Giorgiadai suoi profili social racconta quello che è accaduto. “A nome del Governo, il Ministro dell’Agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d’Italia di sospenderla; e il sottosegretario all’Interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione. Il nuovo Governo difende questo clamoroso. Che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di ...

