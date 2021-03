(Di giovedì 11 marzo 2021)- 'Al fine di consentire unogenerale dei lavoratori presenti nella sede comunale di via Aldo Moro', il sindaco di, Domenico Bennardi, ne ha disposto la chiusura per, ...

LaGazzettaWeb : Matera, chiuso domani Palazzo di città: al via screening Covid tra i dipendenti

- 'Al fine di consentire uno screening generale dei lavoratori presenti nella sede comunale di via Aldo Moro', il sindaco di, Domenico Bennardi, ne ha disposto la chiusura per domani, venerdì 12 marzo. Nell'ordinanza del primo cittadino, è inoltre sottolineato che 'sono stati segnalati ulteriori casi sospetti di ......a fuoco durante la notte mentre percorreva l'autostrada A14 in direzione sud con meta finale. Il tratto interessato dall'incendio è statoal transito per diverse ore con l'intervento ...Nell’ordinanza del primo cittadino è inoltre sottolineato che «sono stati segnalati casi sospetti di positività tra i lavoratori del Comune» ...di ANTONELLA CIERVOMATERA – A maggio del 2017 il sindaco dell’epoca, Raffaello de Ruggieri, entusiasta, annunciava: «Il nostro obiettivo è che Matera diventi area di ricerca su cui inserire i livelli ...