L'attore Luca Zingaretti positivo al Coronavirus. L'indiscrezione (Di giovedì 11 marzo 2021) L'attore Luca Zingaretti è risultato positivo al covid. Lo svela il sito Dagospia Lo abbiamo visto recitare lo scorso 8 marzo con l'episodio "Il metodo Catalanotti" andato in onda su Raiuno, la serie è tratta dai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano, Salvo Montalbano. In queste ore il sito Dagospia ha dato la notizia che il protagonista, L'attore Luca Zingaretti, ha fatto il tampone ed è risultato positivo al Covid. Si troverebbe – come riporta il quotidiano Il Tempo, in isolamento. Intanto dal suo profilo Instagram non emerge nulla sul suo stato di salute. L'ultimo post dell'attore riguarda proprio un commento sulla serie andata in onda giorno 8 marzo.

