Juve, che critiche dall'Inghilterra per Agnelli: "Dovrebbe costruire una squadra come si deve"

critiche per Cristiano Ronaldo, critiche per Andrea Pirlo e ora critiche all'indirizzo di Andrea Agnelli. L'eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions League per mano del Porto ha scatenato i media di tutto il mondo. Compresi quelli inglesi. Dalle pagine del prestigioso Independent ecco le dure parole rivolte al numero uno bianconero, secondo il quotidiano britannico più preoccupato di rivoluzionare il calcio europeo con l'Eca piuttosto che del suo club. "Invece di riordinare il calcio europeo Andrea Agnelli farebbe meglio a concentrarsi sul suo mestiere: costruire una squadra come si deve. In pochi anni la Juventus è passata dall'essere uno dei club meglio gestiti in Europa al peggior ..."

